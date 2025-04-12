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        Komiser, otomobilinin dereye uçtuğu kazada hayatını kaybetti (2)

        EMNİYETMÜDÜRLÜĞÜ'NDE TÖRENIsparta'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli komiser Nazım Akkoyun için tören düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 15:09 Güncelleme: 12.04.2025 - 15:15
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        Komiser, otomobilinin dereye uçtuğu kazada hayatını kaybetti (2)
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        EMNİYETMÜDÜRLÜĞÜ'NDE TÖREN

        Isparta'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli komiser Nazım Akkoyun için tören düzenlendi. Hastane morgundan alınan Akkoyun'un cenazesi Türk bayrağına sarılı tabutuyla, görev yaptığı İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Törene Isparta Valisi Abdullah Erin, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, ailesi, mesai arkadaşları katıldı. Törende Nazım Akkoyun'un özgeçmişinin okunmasının ardından İl Müftüsü Muharrem Biçer tarafından dua edildi. Tören mangası tarafından cenaze nakil aracına konulan Akkoyun'un cenazesi, memleketi Diyarbakır'a gönderildi.

        Nazım Akkoyun'un cenazesinin yarın öğle vakti memleketi Diyarbakır'da düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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