Komiser, otomobilinin dereye uçtuğu kazada hayatını kaybetti (2)

Isparta'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli komiser Nazım Akkoyun için tören düzenlendi. Hastane morgundan alınan Akkoyun'un cenazesi Türk bayrağına sarılı tabutuyla, görev yaptığı İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Törene Isparta Valisi Abdullah Erin, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, ailesi, mesai arkadaşları katıldı. Törende Nazım Akkoyun'un özgeçmişinin okunmasının ardından İl Müftüsü Muharrem Biçer tarafından dua edildi. Tören mangası tarafından cenaze nakil aracına konulan Akkoyun'un cenazesi, memleketi Diyarbakır'a gönderildi.

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