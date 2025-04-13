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        Ağaca çarpan otomobildeki doçent öldü, eşi ve oğlu yaralandı (2)

        SDÜ'DETÖREN DÜZENLENECEKIsparta'da otomobilin ağaca çarptığı kazada hayatını kaybeden SDÜ Öğretim Üyesi Doç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 16:16 Güncelleme: 13.04.2025 - 16:16
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        Ağaca çarpan otomobildeki doçent öldü, eşi ve oğlu yaralandı (2)
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        SDÜ'DETÖREN DÜZENLENECEK

        Isparta’da otomobilin ağaca çarptığı kazada hayatını kaybeden SDÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif Kaya'nın cenazesi, yarın görev yaptığı üniversite kampüsündeki uğurlama töreninin ardından Çünür Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Diğer yandan Doç. Dr. Elif Kaya için SDÜ'den 'Acı Kaybımız' başlığı ile yayımlanan mesajda, şöyle denildi:

        "Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif Kaya'nın geçirmiş olduğu trafik kazası sonucu vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Aramızdan erken ayrılışının hüznünü yaşadığımız hocamıza Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz"

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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