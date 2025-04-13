Ağaca çarpan otomobildeki doçent öldü, eşi ve oğlu yaralandı (2)
SDÜ'DETÖREN DÜZENLENECEKIsparta'da otomobilin ağaca çarptığı kazada hayatını kaybeden SDÜ Öğretim Üyesi Doç.
SDÜ'DETÖREN DÜZENLENECEK
Isparta’da otomobilin ağaca çarptığı kazada hayatını kaybeden SDÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif Kaya'nın cenazesi, yarın görev yaptığı üniversite kampüsündeki uğurlama töreninin ardından Çünür Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Diğer yandan Doç. Dr. Elif Kaya için SDÜ'den 'Acı Kaybımız' başlığı ile yayımlanan mesajda, şöyle denildi:
"Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif Kaya'nın geçirmiş olduğu trafik kazası sonucu vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Aramızdan erken ayrılışının hüznünü yaşadığımız hocamıza Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz"
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