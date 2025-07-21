Köy meydanında karşılaştığı yeğenini tabancayla vurduğu anlar kamerada

ISPARTA'nınGelendost ilçesinde bastonla yürüyen Mehmet Ali Korkmaz (93), köy meydanında karşılaştığı yeğeni Kemal Çelik'i tabancayla vurarak ağır yaraladı. Seken kurşunların isabet ettiği 1'i çocuk 2 kişi de yaralandı. Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Gelendost'a bağlı Çaltı köyünde 14 Temmuz saat 15.00 sıralarında yaşanan olayda; Mehmet Ali Korkmaz, meydanda karşılaştığı kız kardeşinin oğlu Kemal Çelik'e tabancayla birkaç el ateş etti. Kemal Çelik'in ağır yaralandığı olay sırasında seken kurşunların isabet ettiği E.P. (10) ile Ş.S. de yaralandı. Yaralılar hastanede tedaviye alınırken, Mehmet Ali Korkmaz jandarma tarafından gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Daha önce de 'Kasten yaralama' suçundan hakkında işlem yapıldığı öğrenilen Mehmet Ali Korkmaz, 15 Temmuz'da tutuklandı. Diğer yandan olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde; elinde poşetler taşıyan yeğeni Kemal Çelik'i gören Mehmet Ali Korkmaz'ın oturduğu yerden kalkıp, bastonla koşmaya başladığı, cebinden çıkardığı tabancayla ateş açtığı anlar yer aldı. Meydandakilerin Mehmet Ali Korkmaz'a engel olmaya çalıştığı sırada yaşanan kargaşa da kameraya yansıdı.