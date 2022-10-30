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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta'da yanan ormanlık alan yeşermeye başladı

AA

Isparta'da yanan ormanlık alan yeşermeye başladı

ISPARTA (AA) - Isparta'nın Sütçüler ilçesinde geçen yıl çıkan yangında zarar gören ormanlık alanda ekiplerin çalışmaları sonucu fidanlar boy gösterdi, kısmen de olsa bölge yeniden yeşil bir görünüm kazandı.

Çandır köyünde 2 Ağustos'ta başlayan orman yangının ardından tahrip olan sahanın yeniden yeşillenmesi amacıyla Isparta Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı çalışmalar tamamlandı.

Ekiplerin fidan dikimi, tohumlama ve gençleştirme çalışmaları sonucunca bölge yeniden yeşil görüntüsüne kavuşmaya başladı.

Alanın kısmen de olsa yeşile dönüşmüş hali, havadan görüntülendi.

- "121 bin 500 fidanı toprakla buluşturduk"

Isparta Orman Bölge Müdürü Rıfat Ataş, gazetecilere, çalışmalarda yol kenarlarına ve köy yerleşim alanı yakınlarına dayanıklı bitki türlerinin dikildiğini söyledi.

Yanan 1265 hektarın 747 hektarlık bölümünde gençleştirme ve fidan dikimi yaptıklarını belirten Ataş, "121 bin 500 fidanı toprakla buluşturduk. 96 bin kızılçam, 7 bin 500 kara servi, 5 bin incir, 4 bin defne, 5 bin zeytin, 3 bin kızılçam, bin lavanta ektik." dedi.

Geriye kalan 518 hektarlık alanın taşlık ve kayalık olduğunu kaydeden Ataş, bu yerleri tabiatın doğal oluşumuna bıraktıklarını dile getirdi.

Ataş, gelecek yıllarda bölgenin tamamen yeşil bir görüntüye kavuşacağını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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