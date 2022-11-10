En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ISPARTA (AA) - Konya'da kalp krizi sonucu vefat eden Kıbrıs gazisi Süleyman Ayyıldız'ın cenazesi, memleketi Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde toprağa verildi.

Ayyıldız için Yenicekale köyü mezarlığında cenaze töreni düzenlendi. Ayyıldız'ın cenazesi, burada kılınan namazın ardından aile kabristanlığına defnedildi.

Şarkikaraağaç Kaymakamı Talha Atılay Teymur, tabutun üzerindeki Türk bayrağını ailesine verdi.

Törene, İlçe Belediye Başkanı İsa Çarkacı, Eğirdir Dağ Komando Okulu Komutanları, parti temsilcileri ve Ayyıldız'ın yakınları da katıldı.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.