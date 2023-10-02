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        Isparta'da KYK yurtlarına bu yıl 14 bin 610 öğrenci yerleşti

        Isparta'daki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına bu yıl 14 bin 610 öğrenci yerleşti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 16:01 Güncelleme: 02.10.2023 - 16:01
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        Isparta'da KYK yurtlarına bu yıl 14 bin 610 öğrenci yerleşti
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        Isparta'daki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına bu yıl 14 bin 610 öğrenci yerleşti.

        6 Şubat depreminden sonra Isparta’da yaklaşık 4 bin depremzedeye ev sahipliği yapan KYK yurtları, yurtların boşaltılmasından sonra öğrenciler için hazır hale getirildi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Danayiyen, AA muhabirine, kentte hizmet veren 13 KYK yurduna başvuru yapan bütün öğrencilerin yerleştiğini söyledi.

        Kent genelindeki yurtlara bu yıl 14 bin 610 öğrencinin yerleştiğini belirten Danayiyen, "Isparta'da 13 yurt müdürlüğümüz bulunmakta ve bu yurtlarımızın kapasitesi 19 bin 98 kişilik. Isparta'da şu anda hiçbir öğrenci barınmasıyla ilgili bir sıkıntımız bulunmuyor." dedi.

        Yurtlardaki doluluk oranının yüzde 73 olduğuna kaydeden Danayiyen, yurtların 11 bin 363 kız öğrenci, 7 bin 735 erkek öğrenciye hizmet vereceğini aktardı.

        Yurtta kalan öğrencilere 5 yıldızlı otel konforunda hizmet verildiğini belirten Danayiyen, "Öğrencilerimizin sosyalleşmesini sağlamak adına sportif alanlarda hizmet veriyoruz. Öğrencilerimiz yurtlarımız da basketbol, voleybol, halı sahalarımızda sportif alanlardan faydalanıyor. Uyum programlarıyla başlayıp, öğrencilerimize yetenekleriyle ilgili kurslar açıyoruz." diye konuştu.

        Ek tercihlerle yurda yerleştirilmeyi bekleyen öğrencileri KYK yurtlarında misafir ettiklerini anlatan Danayiyen, öğrencilerin talep etmeleri halinde yurtlarda misafir öğrenci statüsünde barındırmaya devam ettiklerini kaydetti.

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