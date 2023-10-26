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        Aksu'da 100 fidan toprakla buluştu

        Isparta'nın Aksu ilçesinde Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla 100 fidan toprakla buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 15:23 Güncelleme: 26.10.2023 - 15:34
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        Aksu'da 100 fidan toprakla buluştu
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        Isparta’nın Aksu ilçesinde Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla 100 fidan toprakla buluşturuldu.

        Karağı köyünde gerçekleştirilen organizasyona öğrenciler ve yerel halk büyük ilgi gösterdi.

        Aksu Kaymakamı Mesut Akın, AA muhabirine, Cumhuriyetin 100. anısına ilçede çeşitli etkinlikler düzenleneceğini söyledi.

        Etkinlikler çerçevesinde Aksu ormanlarına 100 fidan dikimi gerçekleştirildiğini belirten Akın, "Dikimi özellikle öğrencilerimiz ile yaptık ki gelecek nesil miraslarını kendi elleri ile toprakla buluştursunlar. Tüm vatandaşlarımıza buradan çağrı yapmak istiyorum. Ormanlarımız bizim ciğerlerimizdir. Özellikle korunmasında ve büyütülmesinde vatandaşlarımıza büyük bir sorumluluk düşüyor. Ayrıca çocuklarımızı ve gençlerimizi orman ve doğa bilinci konusunda bilgilendirelim olumlu yönlendirelim." diye konuştu.

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