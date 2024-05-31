Isparta'da "2024 Uluslararası Gül Festivali" başladı

Isparta'da düzenlenen 2024 Uluslararası Gül Festivali'nin açılışı yapıldı.

Festivalde ilk olarak Bulgaristan'dan bastonun içinde getirdiği gül fidanını dikerek Isparta'yı "gül bahçesine" dönüştüren Müftüzade Gülcü İsmail Efendi, mezarı başında anıldı.

Daha sonra Isparta Belediyesinden başlayan kortej, Valilik önünde son buldu. Festivale Hindistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bulgaristan'dan halk oyunları gösteri grupları katıldı.

Isparta Valisi Aydın Baruş, valilik önünde yaptığı konuşmada, gülün kentin simgesi olduğunu ve isminin dünyada duyulmasını sağladığını söyledi.

Gülün her zaman güzelliğin simgesi olduğunu belirten Baruş, "Gül kokusunu hissedip duygulanmayan ve yüzü gülmeyen insan var mıdır? Gül hayatımızda ki tüm renklerin anlamı, gül duygularımıza ayrı bir anlam kazandırır. Gül, tazeliktir, canlılıktır. Hayatımızdaki güller hiç solmasın, tüm güzellikler sizlerle olsun." diye konuştu.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta'nın endemik bitkiler konusunda önemli bir şehir olduğu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Gül bizim için çok değerli, çıkardığımız bu gül yağı dünyanın birçok ülkesinde kozmetik ve tıbbi konularda kullanılıyor. Bu gülün Isparta'dan başka bir yerde yetişmemesi bir endemik bitki olarak önümüze çıkıyor. Gülümüzden ekonomik, kültürel ve turizm olarak oldukça büyük destek alıyoruz."