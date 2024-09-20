Isparta'da ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde ceviz ağacından düşen kişi yaşamını yitirdi.
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde ceviz ağacından düşen kişi yaşamını yitirdi.
Sarıidris beldesinde yaşayan 47 yaşındaki Hamza Şimşek, çıktığı ceviz ağacından yere düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, Şimşek'in hayatını kaybettiğini belirledi.
İncelemenin ardından Şimşek'in cesedi morga kaldırıldı.
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