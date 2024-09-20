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        Isparta'da ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti

        Isparta'nın Eğirdir ilçesinde ceviz ağacından düşen kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 21:39 Güncelleme: 20.09.2024 - 21:39
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        Isparta'da ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti
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        Isparta'nın Eğirdir ilçesinde ceviz ağacından düşen kişi yaşamını yitirdi.

        Sarıidris beldesinde yaşayan 47 yaşındaki Hamza Şimşek, çıktığı ceviz ağacından yere düştü.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi, Şimşek'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        İncelemenin ardından Şimşek'in cesedi morga kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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