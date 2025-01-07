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        Isparta'da yanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

        Isparta'da yanan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 20:11 Güncelleme: 07.01.2025 - 20:23
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        Isparta'da yanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
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        Isparta'da yanan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Isparta-Eğirdir yolunda 32 AEK 777 plakalı otomobilin yandığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        Bölgeye, sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiyenin müdahalesiyle araç söndürüldü.

        Polis ve jandarma ekipleri, sürücü koltuğunda bir kişinin yanarak hayatını kaybettiğini belirledi.

        Sürücünün kimliğinin tespit edilmesi için ceset, Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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