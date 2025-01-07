Isparta'da yanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Sürücünün kimliğinin tespit edilmesi için ceset, Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ve jandarma ekipleri, sürücü koltuğunda bir kişinin yanarak hayatını kaybettiğini belirledi.

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