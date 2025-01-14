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        Isparta'da bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

        Isparta'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 17:45 Güncelleme: 14.01.2025 - 18:07
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        Isparta'da bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı
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        Isparta'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

        Bahçelievler Mahallesi'nde Arda A. ve İsmail Y. ile Süleyman S ve Ali S. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre, Arda A. yanında taşıdığı bıçakla Süleyman S'yi göğsünden ve koltuk altından, Ali S'yi de sırtından yaraladı. Kavga sırasında Arda A. ile yanındaki İsmail Y. de yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlileri Arda A. ve İsmail Y'yi Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne, diğer yaralıları ise Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

        Yaralılardan Süleyman S. ile Ali S'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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