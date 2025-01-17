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        Isparta'da yaralı halde bulunan kızıl şahin tedaviye alındı

        Isparta'da vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 12:07 Güncelleme: 17.01.2025 - 12:13
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        Isparta'da yaralı halde bulunan kızıl şahin tedaviye alındı
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        Isparta'da vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı.

        Gölcük Tabiat Parkı'nda yürüyüş yapan vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan kızıl şahin, tedavi edilmesi için Isparta Doğa Koruma Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Kuşun, tedavi sürecinin ardından yeniden doğal ortamına salınacağı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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