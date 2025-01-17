Isparta'da yaralı halde bulunan kızıl şahin tedaviye alındı

Gölcük Tabiat Parkı'nda yürüyüş yapan vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan kızıl şahin, tedavi edilmesi için Isparta Doğa Koruma Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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