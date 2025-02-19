Isparta&#39;da, yaklaşık bir aydır haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.Edinilen bilgiye göre, Yayla Mahallesi 1605 Sokak&#39;taki apartman dairesinde yalnız yaşayan Aziz Şahin&#39;den (55) uzun süredir haber alamayan Almanya&#39;daki çocukları, durumu yetkililere bildirdi.İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekipler tarafından girilen evde, Şahin&#39;in cansız bedeni bulundu.Sağlık ekiplerinin değerlendirmesine göre, Şahin&#39;in yaklaşık bir ay önce hayatını kaybettiği belirlendi.Cenaze otopsi için Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.