Isparta'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentten transit geçen bir yolcu otobüsünde uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda durdurulan otobüste yapılan aramada, 2 bin 700 sentetik hap üretiminde kullanılabilecek uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli M.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.