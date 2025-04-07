Isparta'da devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
–Isparta'da devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.
–Isparta'da devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.
Aşkın B. idaresindeki 32 ABZ 913 plakalı hafif ticari araç Isparta-Sav kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşıp hız sınırı tabelasına da çarparak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Aşkın B. ile yanında bulunan Berat Y. yaralandı.
Araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
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