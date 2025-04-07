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        Isparta'da devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

        –Isparta'da devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 08:53 Güncelleme: 07.04.2025 - 09:45
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        Isparta'da devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
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        –Isparta'da devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

        Aşkın B. idaresindeki 32 ABZ 913 plakalı hafif ticari araç Isparta-Sav kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşıp hız sınırı tabelasına da çarparak devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü Aşkın B. ile yanında bulunan Berat Y. yaralandı.

        Araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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