Isparta'da şehit uzman çavuşun oğluna doğum günü sürprizi yapıldı

Isparta'da şehit uzman çavuş Halil Şahin'in 6 yaşındaki oğlu için trafik polisi temalı doğum günü sürprizi yapıldı.

Isparta Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği tarafından, Pençe-Kilit Harekatı Bölgesi'nde 11 Haziran 2023'te el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan piyade uzman çavuş Halil Şahin'in oğlu Bircan Şahin için doğum günü etkinliği düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü personelinin katkısıyla Isparta Polis Evi'nde gerçekleştirilen kutlamada Bircan için trafik polisi temalı özel konsept hazırlandı.

Kutlamaya Isparta Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Ali Savcı, dernek üyeleri ve Isparta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri katıldı.

Doğum günü pastasındaki mumları üfleyen Bircan, mutluluk yaşadı.

Trafik polisi olmak istediğini söyleyen Bircan, "Bugün çok mutlu oldum. Polis abilerime çok teşekkür ederim. Tüm polislerin gününü kutluyorum. Bana doğum günü sürprizini hazırlayan Ali amcama teşekkür ediyorum." diye konuştu.