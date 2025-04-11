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        Isparta'da şehit uzman çavuşun oğluna doğum günü sürprizi yapıldı

        Isparta'da şehit uzman çavuş Halil Şahin'in 6 yaşındaki oğlu için trafik polisi temalı doğum günü sürprizi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 13:58 Güncelleme: 11.04.2025 - 13:58
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        Isparta'da şehit uzman çavuşun oğluna doğum günü sürprizi yapıldı
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        Isparta'da şehit uzman çavuş Halil Şahin'in 6 yaşındaki oğlu için trafik polisi temalı doğum günü sürprizi yapıldı.

        Isparta Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği tarafından, Pençe-Kilit Harekatı Bölgesi'nde 11 Haziran 2023'te el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan piyade uzman çavuş Halil Şahin'in oğlu Bircan Şahin için doğum günü etkinliği düzenlendi.

        İl Emniyet Müdürlüğü personelinin katkısıyla Isparta Polis Evi'nde gerçekleştirilen kutlamada Bircan için trafik polisi temalı özel konsept hazırlandı.

        Kutlamaya Isparta Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Ali Savcı, dernek üyeleri ve Isparta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri katıldı.

        Doğum günü pastasındaki mumları üfleyen Bircan, mutluluk yaşadı.

        Trafik polisi olmak istediğini söyleyen Bircan, "Bugün çok mutlu oldum. Polis abilerime çok teşekkür ederim. Tüm polislerin gününü kutluyorum. Bana doğum günü sürprizini hazırlayan Ali amcama teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Etkinlikte trafik polisleriyle fotoğraf çektiren Bircan, polis memurlarına teşekkür ederek Polis Haftası'nı kutladı.

        Dernek Başkanı Ali Savcı, her daim şehit ailelerinin ve gazilerin yanında olduklarını belirtti.

        Minik Bircan'ın trafik polisi olma isteği ve Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla özel kutlama organize ettiklerini dile getiren Savcı, "Değerlilerimizi her zaman baş üstünde tutmak, bizlerin asli görevidir." dedi.

        Doğum günü etkinliğinin ardından İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, minik Bircan'ı ziyaret ederek doğum gününü kutladı ve çeşitli hediyeler verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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