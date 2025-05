Halterde gençler dünya şampiyonu olan Fatmagül Çevik Isparta'nın gururu oldu

Yıldızlar ve Gençler Dünya Halter Şampiyonası'nda genç kadınlar +87 kiloda toplamda altın, koparmada gümüş ve silkmede bronz madalya kazanan milli halterci Fatmagül Çevik, Isparta'da şehir turu yaparak başarısını hemşehrileriyle kutladı.

Peru'nun başkenti Lima'da 30 Nisan-5 Mayıs'ta düzenlenen Halter Yıldızlar ve Gençler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi başarıyla temsil eden Isparta Belediyesi sporcusu Fatmagül, memleketi Isparta'da çiçeklerle karşılandı.

Isparta Belediye Meclis Toplantısı'nı ziyaret eden milli halterci, burada tebrikleri kabul ettikten sonra kendisi için düzenlenen şehir turuna katıldı. Araçtan elindeki Türk bayrağını sallayarak hemşehrilerini selamlayan Fatmagül, ilgi gördü.

Fatmagül, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarışma sürecinde yüksek bir öz güvene sahip olduğunu söyledi.

"Yarışma anı, her şeyin belirsiz olduğu bir an. Ancak kendime güveniyordum." diyen Fatmagül, "Antrenmanlardaki çalışmalarıma sadık kaldım. Ferit hocam her zaman yanımda oldu. Ona inandığım gibi, kendime de inandım ve rakiplerimi gözümde büyütmedim. Sahneye çıktığımda sadece kendime odaklandım." ifadelerini kullandı.

Silkmede 135 kilo kaldırarak kendi rekorunu da geliştirdiğini vurgulayan milli halterci, "Antrenmanda en fazla 131 kilo kaldırmıştım. Yarışmada bunu 4 kilo artırdım. Çok mutlu oldum. Altın madalyayı ülkeme getirdim, İstiklal Marşı'mızı Peru'da okutmak büyük bir gururdu. Ağır sıklette dünya şampiyonu olan ilk Türk kadın halterci oldum, bunun da ayrı bir mutluluğu var." diye konuştu. Kamp sürecinin oldukça stresli geçtiğini ve "Yapamazsın" diyenler olduğunu dile getiren Fatmagül, "Ama ben her seferinde daha fazlasını yapmayı düşündüm. Bu bir son değil. Önümüzde U-23 ve Gençler Avrupa Şampiyonası var. Arnavutluk'ta yapılacak. Orada da şampiyon olmayı hedefliyorum. Bu yıl ayrıca İslam Oyunları'na da katılacağım. Nihai hedefim ise 2028 Olimpiyatları'nda kürsüye çıkmak." değerlendirmesinde bulundu. Fatmagül Çevik'in antrenörü Ferit Şen ise ağır sıklette dünya şampiyonluğu kazanan ilk Türk sporcunun yetişmesine katkı sunmaktan gurur duyduğunu belirtti.