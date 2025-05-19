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        GÜNCELLEME - Isparta'da kanyonda suya düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

        Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon'da suya düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 16:52 Güncelleme: 19.05.2025 - 16:52
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        GÜNCELLEME - Isparta'da kanyonda suya düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
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        Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon'da suya düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.

        Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Bilimleri Öğrencisi Muhammet Enes S. (21) ve arkadaşları, yürüyüş için Yazılı Kanyon'a gitti.

        Yürüdükleri sırada Muhammet Enes S, dengesini kaybederek suya düştü.

        Akıntıya kapılarak gözden kaybolan öğrencinin arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Muhammet Enes S'nin bulunması için çalışma başlatan ekipler, öğrencinin cesedine ulaştı.

        Cenaze, ekiplerce ön otopsi için Sütçüler Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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