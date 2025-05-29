Isparta'da Dünya Tütünsüz Günü'ne dikkat çekmek için ağaç dikildi
Isparta'nın Aksu ilçesinde "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü" etkinlikleri kapsamında ağaç dikimi yapıldı.
Isparta'nın Aksu ilçesinde "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü" etkinlikleri kapsamında ağaç dikimi yapıldı.
Aksu Toplum Sağlığı Merkezi koordinesinde, Karağı Köyü Bal Ormanı mevkisinde tütün kullanımının zararlarına ilişkin farkındalık yaratmak amacıyla çam ve sedir ağaçları dikildi.
Programa, İlçe Kaymakamı Salih Zafer Aydın, İlçede bulunan kurum amirleri, STK temsilcileri, sağlık personelleri, öğrenciler ve gönüllü vatandaşlar katıldı.
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