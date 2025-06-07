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        Isparta'da sulama havuzuna düşen genç ağır yaralandı

        Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde sulama havuzuna düşerek boğulma tehlikesi geçiren genç, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 12:52 Güncelleme: 07.06.2025 - 12:52
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        Isparta'da sulama havuzuna düşen genç ağır yaralandı
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        Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde sulama havuzuna düşerek boğulma tehlikesi geçiren genç, hastaneye kaldırıldı.

        Namazgah Mahallesi Yeşilköy Sokak'ta Ahmet A. (17) seralarında sulama amacıyla kullanılan 3 metre derinliğindeki sulama havuzuna düşerek çırpınmaya başladı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle ağır yaralı olarak havuzdan çıkarılan genç, Uluborlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Ahmet A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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