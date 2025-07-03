Isparta'nın yaylalarında çilek hasadı yapılıyor

Isparta'nın Aksu ilçesinin yaylalarında üretilen çileğin hasadına başlandı.

Kentte bin 200 rakımlı yaylalarda bölge ekonomisine katkı sunmak, kadın çiftçileri desteklemek için 11 yıl önce çilek üretimine başlandı.

'Albion' cinsi yediveren çileğin üretimini özellikle bölgedeki kadın çiftçiler üstleniyor. Hem aile hem bölge ekonomisine katkı sunan üreticiler, tadı ve aromasıyla öne çıkan çileğin hasadına başladı.

Üreticilere yüzde 50 hibe desteğiyle çilek fidanı dağıtılarak, bölgede üretimi yaygınlaştırılmaya çalışılan çilek, kasalara özenle yerleştirilerek farklı illere gönderiliyor.

Üretimin yaygın olduğu Karağı Köyü Muhtarı Ramazan Kahraman, AA muhabirine çilek tarımının köylerinin önemli geçim kaynağı olduğunu söyledi.

Özellikle kadın üreticilerin çilek ürettiğini anlatan Kahraman, "Kadın istihdamını destekleyen bir tarımsal üretim. İlçe genelinde yaklaşık 150 dekar alanda çilek üretimi var. Devlet desteğiyle artırılmasını istiyoruz." dedi.

Kahraman, aroması ve verimiyle yüz güldüren çileğin aile ekonomisine de önemli katkı sağladığını dile getirdi.