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        Isparta'da hububat hasadı başladı

        Isparta'nın birçok ilçesinde yaygın olan hububat üretiminin hasat sezonu başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 19:41 Güncelleme: 07.07.2025 - 19:58
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        Isparta'da hububat hasadı başladı
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        Isparta'nın birçok ilçesinde yaygın olan hububat üretiminin hasat sezonu başladı.

        Isparta'da hububatın büyük çoğunluğunu karşılayan Yalvaç ve Şarkikaraağaç ovalarında üretilen arpa ve buğdaylar olgunlaşmalarının ardından biçerdöverlerle hasat ediliyor.

        Hasat işlemlerinde ekinler tane ve saman olarak ayrıştırılıyor.

        İl genelinde 156 hektarlık alanda yapılan üretimde, dekar başına yaklaşık 400 kilogram verim alınıyor.

        Hububat hasadının ağustosta sona ermesi planlanıyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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