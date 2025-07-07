Isparta'da hububat hasadı başladı

Hasat işlemlerinde ekinler tane ve saman olarak ayrıştırılıyor.

Isparta'da hububatın büyük çoğunluğunu karşılayan Yalvaç ve Şarkikaraağaç ovalarında üretilen arpa ve buğdaylar olgunlaşmalarının ardından biçerdöverlerle hasat ediliyor.

Isparta'nın birçok ilçesinde yaygın olan hububat üretiminin hasat sezonu başladı.

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