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        Isparta'nın mor tarlaları turistlerin uğrak adresi oldu

        Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde "lavanta kokulu köy" olarak anılan Kuyucak'taki lavanta bahçeleri çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 12:03 Güncelleme: 09.07.2025 - 12:23
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        Isparta'nın mor tarlaları turistlerin uğrak adresi oldu
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        Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde "lavanta kokulu köy" olarak anılan Kuyucak'taki lavanta bahçeleri çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.

        Adeta görsel şölen sunan lavanta bahçelerine gelen ziyaretçiler, mor renkli bahçelerde lavanta kokuları arasında fotoğraf çekiyor.

        Ziyaretçiler, köyde lavantadan üretilen sabun, yağ, kolonya gibi ürünleri satın alabiliyor, lavantadan yapılan dondurmanın tadına bakıyor.

        Kuyucak köyü muhtarı İsmail Tezcan, bu yıl hava koşulları nedeniyle lavanta sezonunun erken başladığını söyledi.

        Köyde yaklaşık 4 bin dekar alanda lavanta üretimi yapıldığını belirten Tezcan, "Beklediğimizin çok üzerinde ilgiyle karşılaştık. Sadece yerli değil, yabancı turistler de yoğun ilgi gösteriyor. Bu yıl yaklaşık 600 bin turist sayısına ulaşacağımızı düşünüyoruz." dedi.

        Tezcan, lavanta bahçelerinin 20 Temmuz'a kadar ziyaret edilebileceğini ifade ederek, tarlalardan 40 ton civarında kuru lavanta ve yaklaşık 4 ton lavanta yağı elde etmeyi beklediklerini kaydetti.

        Tayland'dan gelen turist Kusaiın May ise mor tarlaları çok sevdiğini dile getirdi.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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