Isparta'da iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
Isparta-Konya kara yolu Sorkuncak köyü mevkisinde, sürücüleri öğrenilemeyen 32 AE 444 plakalı otomobil ile 01 ATG 940 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Otomobildeki Raziye Kura'nın (54) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
İki otomobildeki 9 yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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