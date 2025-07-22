Isparta'da kayıp olarak aranan kişi ormanlık alanda ölü bulundu

Himmet Çaylı'nın iki gün önce ormanlık alanda bitki çayı toplamak için evinden ayrıldığı öğrenildi.

Kayıp ihbarı yapılan Himmet Çaylı'nın (58) bulunmasına yönelik çalışmalar bugün de devam etti.

Isparta'nın Gönen ilçesinde iki gündür kayıp olarak aranan kişi ormanlık alanda ölü bulundu.

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