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        Isparta'da kayıp olarak aranan kişi ormanlık alanda ölü bulundu

        Isparta'nın Gönen ilçesinde iki gündür kayıp olarak aranan kişi ormanlık alanda ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 17:11 Güncelleme: 22.07.2025 - 17:23
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        Isparta'da kayıp olarak aranan kişi ormanlık alanda ölü bulundu
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        Isparta'nın Gönen ilçesinde iki gündür kayıp olarak aranan kişi ormanlık alanda ölü bulundu.

        Kayıp ihbarı yapılan Himmet Çaylı'nın (58) bulunmasına yönelik çalışmalar bugün de devam etti.

        Arama çalışmalarına Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Isparta Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri katıldı.

        Çaylı'nın cansız bedeni, ormanlık alanda motosikletinin yaklaşık 200 metre uzağında bulundu.

        İncelemenin ardından Çaylı'nın cesedi, otopsi için hastane morguna gönderildi.

        Himmet Çaylı'nın iki gün önce ormanlık alanda bitki çayı toplamak için evinden ayrıldığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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