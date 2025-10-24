Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Isparta Gelendost eski Belediye Başkanı Özmen'e 23 yıl 11 ay hapis cezası

        Isparta Gelendost eski Belediye Başkanı Mustafa Özmen, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, zimmet, irtikap suçlarından 23 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 22:43 Güncelleme: 24.10.2025 - 22:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Isparta Gelendost eski Belediye Başkanı Özmen'e 23 yıl 11 ay hapis cezası
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Isparta Gelendost eski Belediye Başkanı Mustafa Özmen, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, zimmet, irtikap suçlarından 23 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davayı karara bağlayan heyet, Özmen'e rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, zimmet, irtikap suçlarından aldığı cezaların toplamıyla indirimleri dikkate alarak 23 yıl 11 ay hapis cezası verdi.

        Heyet, aynı davada yargılanan diğer sanıklar hakkında ise, M.D'ye zimmet suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası, Y.Y'ye 2 yıl 1 ay, M.T'ye 2 yıl 7 ay 6 gün, T.K.A ve Ü.S'ye 10 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

        Özmen'in annesi ve babası zimmet ve ihaleye fesat karıştırma suçlamasından beraat etti.

        - Olay

        Eski Belediye Başkanı Özmen, 26 Mart'ta zimmet suçlamasıyla tutuklanmış, aynı suçlamayla gözaltına alınan anne ve babası ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Avrupa'da Türk derbisinde kazanan Fenerbahçe Beko!
        Avrupa'da Türk derbisinde kazanan Fenerbahçe Beko!
        Filistinli gruplar anlaştı
        Filistinli gruplar anlaştı
        Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i tehdit davasında 5 sanığa tahliye
        Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i tehdit davasında 5 sanığa tahliye
        Gerald R. Ford bölgeye konuşlanacak
        Gerald R. Ford bölgeye konuşlanacak
        İzmir'de dehşet! Anne, baba ve oğulları ölü bulundu
        İzmir'de dehşet! Anne, baba ve oğulları ölü bulundu
        Türk Telekom’da yeni CEO Ebubekir Şahin oldu
        Türk Telekom’da yeni CEO Ebubekir Şahin oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Mourinho'dan Fenerbahçe ve Kerem itirafı!
        Mourinho'dan Fenerbahçe ve Kerem itirafı!
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        500 bin sosyal konutu kimler alabilecek?
        500 bin sosyal konutu kimler alabilecek?
        Üniversitedeki kadın cinayetinde yürek yakan detaylar
        Üniversitedeki kadın cinayetinde yürek yakan detaylar
        AKOM açıkladı! Sağanak ve fırtına ne kadar sürecek! 9 il için 'sarı' alarm!
        AKOM açıkladı! Sağanak ve fırtına ne kadar sürecek! 9 il için 'sarı' alarm!
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        Louvre soyguncularından etkilendi
        Louvre soyguncularından etkilendi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!

        Benzer Haberler

        Gelendost eski belediye başkanına 23 yıl 11 ay hapis cezası
        Gelendost eski belediye başkanına 23 yıl 11 ay hapis cezası
        Müftü Biçer'den kedi patisi kesenlere, 'Tıbbi yardım alın' çağrısı
        Müftü Biçer'den kedi patisi kesenlere, 'Tıbbi yardım alın' çağrısı
        Isparta'da bazı köyler şap hastalığı nedeniyle karantinaya alındı
        Isparta'da bazı köyler şap hastalığı nedeniyle karantinaya alındı
        Isparta'da drift atan sürücüye 65 bin lira ceza uygulandı
        Isparta'da drift atan sürücüye 65 bin lira ceza uygulandı
        Anemi hastası kedi 'Nazlı', donör 'Casper'ın kanıyla sağlığına kavuştu
        Anemi hastası kedi 'Nazlı', donör 'Casper'ın kanıyla sağlığına kavuştu
        Isparta'dan 9 ayda 367 milyon dolar ihracat yapıldı
        Isparta'dan 9 ayda 367 milyon dolar ihracat yapıldı