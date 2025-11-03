Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen Bursa'daki hemşehrileriyle buluştu

        Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Bursa'da yaşayan Ispartalılarla düzenlenen Helva ve Kabune Günü'nde bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 17:06 Güncelleme: 03.11.2025 - 17:06
        Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen Bursa'daki hemşehrileriyle buluştu
        Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Bursa’da yaşayan Ispartalılarla düzenlenen Helva ve Kabune Günü’nde bir araya geldi.

        Bursa Ispartalılar Derneği öncülüğünde gerçekleştirilen buluşmaya, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce, İl Sağlık Müdürü Mustafa Çetin, Eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ISUBÜ eski Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler ve çok sayıda Ispartalı katıldı.

        Belediye Başkanı Başdeğirmen, İstanbul ve Ankara buluşmalarının ardından Bursa’da da hemşehrileriyle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirterek, “Amaç, dayanışmayı daha da güçlendirmek. İbrahim Diler hocamızın ‘Bursa’ya da gelin’ önerisiyle bu fikrin kıvılcımını o gün yaktık. Dernek başkanımız ve hemşehrilerimizle istişare ederek bu güzel günü düzenledik. Bu birlik ve beraberliğimiz daim olsun.” dedi.

        Başdeğirmen, Bursa’da üst düzey görevlerde bulunan Ispartalı bürokratlardan gurur duyduklarını ifade ederek, “Başsavcımız, emniyet müdürümüz ve sağlık müdürümüzün Bursa gibi büyük bir şehirde görev yapmaları bizim için gurur kaynağı. Bu buluşmalarla hem memleket kültürümüzü yaşatıyor hem de hemşehrilerimizle gönül bağımızı güçlendiriyoruz.” diye konuştu.

        Programda, Bursa Ispartalılar Dernek Başkanı Mustafa Gültekin, Başkan Başdeğirmen’e hemşehrileri adına plaket takdim etti. Duanın ardından helva ve kabune ikramı yapıldı. Başkan Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, etkinlik sonunda çocuklara Ispartaspor forması hediye etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

