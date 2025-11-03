Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen Bursa'daki hemşehrileriyle buluştu

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Bursa’da yaşayan Ispartalılarla düzenlenen Helva ve Kabune Günü’nde bir araya geldi.

Bursa Ispartalılar Derneği öncülüğünde gerçekleştirilen buluşmaya, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce, İl Sağlık Müdürü Mustafa Çetin, Eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ISUBÜ eski Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler ve çok sayıda Ispartalı katıldı.

Belediye Başkanı Başdeğirmen, İstanbul ve Ankara buluşmalarının ardından Bursa’da da hemşehrileriyle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirterek, “Amaç, dayanışmayı daha da güçlendirmek. İbrahim Diler hocamızın ‘Bursa’ya da gelin’ önerisiyle bu fikrin kıvılcımını o gün yaktık. Dernek başkanımız ve hemşehrilerimizle istişare ederek bu güzel günü düzenledik. Bu birlik ve beraberliğimiz daim olsun.” dedi.

Başdeğirmen, Bursa’da üst düzey görevlerde bulunan Ispartalı bürokratlardan gurur duyduklarını ifade ederek, “Başsavcımız, emniyet müdürümüz ve sağlık müdürümüzün Bursa gibi büyük bir şehirde görev yapmaları bizim için gurur kaynağı. Bu buluşmalarla hem memleket kültürümüzü yaşatıyor hem de hemşehrilerimizle gönül bağımızı güçlendiriyoruz.” diye konuştu.