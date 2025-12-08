Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Isparta'da vücut bütünlüğü bozuk halde ölü bulunan çobanın uzuv araması sürüyor

        Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde dağlık alanda vücut bütünlüğü bozuk halde ölü bulunan çobanın uzuv araması devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 16:25 Güncelleme: 08.12.2025 - 16:25
        Jandarma ekipleri, Aydoğmuş köyündeki ormanlık alanda ölü bulunan Ferdi. Ö'nün kayıp uzvunun bulunması için kadavra köpeği de kullanarak arama çalışmalarını sürdürüyor.

        Isparta Valisi Abdullah Erin, Aydoğmuş köyüne gelerek Ferdi Ö'nün ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

        Vali Erin, ziyaret sonrası gazetecilere, çobanın vücut bütünlüğü bozularak hunharca işlenen bir cinayete kurban gittiğini söyledi.

        Şüphelinin bulunabilmesi için emniyetle jandarmanın işbirliği içinde olduğunu belirten Erin, "Ankara'dan talep ettiğimiz uzman JASAT ekipleriyle çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Şu anda 4 kişi gözaltına alınmış durumda. Soruşturma, adli mercilerde savcılarımızla birlikte, tüm ihtimaller titizlikle değerlendirilerek yürütülüyor. En kısa sürede bu menfur cinayetin faillerini Allah'ın izniyle yakalayıp adalete teslim edeceğiz ve adaletin önünde bu cinayeti işleyenlerin hesap vermelerini sağlayacağız." diye konuştu.

        Çalışmaların çok yönlü yürütüldüğünü vurgulayan Erin, "Hem iletişim kayıtları hem telefonlar hem de olayın meydana geldiği bölgedeki baz istasyonu verileri inceleniyor. Rahmetlinin irtibatta olduğu ve ticaret yaptığı kişiler, köydeki ilişkiler ve akla gelebilecek bütün olasılıklar araştırılıyor. Ancak bu verilerin toplanması, netleştirilmesi ve analiz edilmesi biraz zaman alıyor." dedi.

        - Olay

        Keçiborlu ilçesi Aydoğmuş köyünde dün Ferdi Ö'den (39) haber alamayan kardeşi S.Ö, çobanlık yaptığı bölgeye gitmişti. Ağabeyinin aracının yanmış olduğunu gören S.Ö, yakınlarda vücut bütünlüğü bozulmuş halde bulunan cesede ulaşarak durumu jandarma ekiplerine bildirmişti. Ferdi Ö'nün cenazesi dün Aydoğmuş köyünde toprağa verilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

