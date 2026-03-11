Trafik kazasında ağır yaralanan boksör azmiyle ringlere döndü

Isparta'da geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan boksör Muhammed Fatih Ertören, azmiyle yeniden ayağa kalkarak ringlere dönmeyi başardı.



Geçen yıl ağustosta vefat eden babasını toprağa verdikten 48 saat sonra Afyonkarahisar'a giderken trafik kazası geçiren 27 yaşındaki Ertören'in kafatası, kaburgaları, kolu ve kaval kemiği kırıldı. Beyin kanaması geçiren sporcu, 18 gün yoğun bakımda ve 14 gün de serviste tedavi gördü.



Tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan ve yeniden boks yapmaya başlayan Ertören, gazetecilere, yaşadığı süreci anlattı.



Kazanın bir anda gerçekleştiğini belirten Ertören, "Afyon'a köye doğru gidiyordum. O sırada inerken bir transit aracın bir anda önüme çıkmasıyla çarpmamak için direksiyonu kırdım ancak kurtaramadım. Çarpmanın ardından bayıldım. Sonrasında komaya girmişim. Ambulansla hastaneye kaldırılmışım." dedi.



Yoğun bakım sürecinde doktorların durumunun çok kritik olduğunu söylediklerini aktaran Ertören, şöyle devam etti:



"Beyin kanaması beynin en derin noktasındaydı ve yaklaşık üç santimetre genişliğindeydi. Doktorlar kurtulma ihtimalimin çok düşük olduğunu söylemişler. Yıllardır spor yapıyor olmamın etkisi çok büyük oldu. Boksun verdiği dayanıklılık sayesinde toparlanmam çok hızlı oldu. Doktorlar da buna şaşırdı."



- "Boks yapmak o günlerde bir hayaldi"



Hastanede tedavi gördüğü dönemde yeniden boks yapmanın kendisi için hayal olduğunu ifade eden Ertören, inancını hiçbir zaman kaybetmediğini söyledi.



Taburcu olduktan sonra fizik tedaviye başladığını anlatan Ertören, "Toplam 45 gün fizik tedavi gördüm. İlk başta yürüyemiyordum. Ayağım kırıktı ve yürümeyi neredeyse unutmuştum. Tedaviyle tekrar ayağa kalkıp yürümeye başladım. Daha sonra doktor kontrolünde düşük ağırlıklarla egzersiz yapmaya başladım. Süreç böyle ilerledi ve hızlı toparlandım." ifadelerini kullandı.



Kazanın üzerinden yaklaşık altı ay geçtiğini belirten Ertören, yeniden antrenman yapıp ringlere dönmenin kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu dile getirdi.



Bir dönem kariyerini Paris'te sürdürdüğünü ve uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi temsil ettiğine değinen Ertören, tedavi sürecinde en büyük desteği ailesinden gördüğünü kaydetti.

