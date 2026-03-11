Canlı
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri Haberleri

        Davraz Kayak Merkezi, Ramazan Bayramı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor

        Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi, Ramazan Bayramı'nda da ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

        Giriş: 11.03.2026 - 13:02
        Davraz Kayak Merkezi, Ramazan Bayramı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor

        Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi, Ramazan Bayramı'nda da ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

        Bu sezon yaklaşık 200 bin kişiye ev sahipliği yapan 2 bin 635 metre rakımlı kayak merkezinde ziyaretçiler pistlerde kayak, snowboard ve kızaklarla kaymanın keyfini çıkarıyor.

        Teleferikle zirveye çıkan ziyaretçiler ise Eğirdir Gölü manzarası eşliğinde Davraz’ın doğasını izleme fırsatı buluyor.

        Davraz Kayak Merkezi Sorumlusu Ozan Yılmaz, AA muhabirine, merkezde kesintisiz hizmet verildiğini söyledi.

        Ramazan Bayramı'nda da kayak merkezinin açık olacağını belirten Yılmaz, "14 Ocak'ta tesislerimiz ve pistlerimiz hizmet vermeye başladı. Bayram yoğunluğu için tüm hazırlıklarımızı yaptık. Bayram tatilinde de misafirlerimizi Davraz'a bekliyoruz." dedi.

