Katar'da düşen helikopterde şehit olan binbaşı Taştekin'in Isparta'daki ailesine şehadet haberi verildi

Katar'da helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin'in Isparta'daki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı. Binbaşı Taştekin'in şehadet haberi, Gülcü Mahallesi'nde yaşayan ailesine Isparta Vali Yardımcısı Hamdullah Süphi Özgödek tarafından verildi. Şehidin ailesinin evine Türk bayrakları asıldı. Yakınları ve komşuları aileye taziyede bulundu.

