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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Su ürünleri değerlendirme toplantısı yapıldı

İHA

Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün koordinesinde Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri ve Eğirdir'de faaliyet gösteren su ürünleri kooperatifi başkanlarının katılımıyla su ürünleri toplantısı düzenlendi.

Su ürünleri değerlendirme toplantısı yapıldı

Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün koordinesinde Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri ve Eğirdir’de faaliyet gösteren su ürünleri kooperatifi başkanlarının katılımıyla su ürünleri toplantısı düzenlendi.
Eğirdir ve Kovada Gölü Çevre Koruma Birliği (EKOBİR) toplantı salonunda düzenlenen toplantıda Eğirdir Gölü avlak sahalarına ait kerevit kotaları, Eğirdir Gölü avlak sahaları kiralama işlemleri ve sınırları, Eğirdir Gölünde avlanan kerevitlerin mevcut durumu, Kooperatiflere ait balıkçı gemisi ve avcı ruhsatlarının değerlendirilmesi ile avcılıkta karşılaşılan sorunlar ele alındı.
Toplantıya Eğirdir ve Kovada Gölü Çevre Koruma Birliği (EKOBİR) Eğirdir ilçe Başkanı Süleyman Can, Isparta Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Arif Bıyık, Su Ürünleri Mühendisleri Kısmet Karkın, Emine Başer ve Bayram Korkmaz, Eğirdir Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ayhan Küçükköse, Barla Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Feyzi Ceylan, Bağören Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İsmail Karadeniz, Beyrede Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Adem Toközlü katıldı.

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