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Isparta’da somut olmayan kültürel miras envanterine kayıtlı unsur sayısı 50’ye yükseldi Ekşi maya, gülsuyu, gülyağı, yufka ekmeği gibi ürünler ulusal ve il envanterine kaydedildi

İHA

Isparta’da somut olmayan kültürel miras envanterine kayıtlı unsur sayısı 50’ye yükseldi Ekşi maya, gülsuyu, gülyağı, yufka ekmeği gibi ürünler ulusal ve il envanterine kaydedildi

Isparta’da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nce yapılan çalışmalarda 26 unsurun daha Somut Olmayan Kültürel Mirası (SOKUM) olarak kabul edilmesiyle ulusal ve il envanterine kayıtlı toplam sayı 50’ye yükseldi.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Isparta Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonun da oluşturulan Somut Olmayan Kültürel Miras Tespit Komisyonu tarafından yapılan çalışmalar ile unutulmaya yüz tutmuş gelenekgöreneklerimizden, mutfak kültüründen geleneksel el sanatlarına kadar oldukça geniş bir yelpazede 26 kültürel ve sanatsal değer ulusal envantere eklendi. 20082020 yılları arasında 24 adet kayıtlı unsur bulunurken, Kasım 2020 yılında bakanlığımız uzman kurulu tarafından yapılan toplantıda 26 adet unsurumuz daha kabul edilmiş ve SOKUM Ulusal ve İl Envanterine kaydı yapılmıştır. Son kararlar ile İlimizin SOKUM ulusal ve il envanterine kayıtlı unsur sayısı 50’ye yükselmiştir” denildi.
Açıklamada ulusal ve il envanterine kayıtlı olan ve kabul edilen ile somut olmayan kültürel miras taşıyıcılarıyla ilgili şunlar kaydedildi:
İl ve Ulusal Envantere Kayıtlı Olan Unsurlar
“Arap Oyunu, Âşıklık Geleneği, Aşure Günü, Bakırcılık, Boğaz Havaları, Deve Oyunu, Diş Hediği, Halıcılık, Hıdırellez, Keçecilik, Kına Gecesi, Kilimcilik, Mani Söylemek, Nevruz Törenleri, Semah, Uluborlu Güreşleri, Uluborlu Oyaları, Yağmur Duası Geleneği, Eğirdir İşlemeciliği, Minyatür At Arabacılığı, Çarpana Dokumalar, Kütük Atma, Keloğlan’ın Evlenme Oyunu, Semercilik.
Kabul edilen unsurlar;
Isparta ekşi maya ev ekmeği, Isparta gül suyu, Isparta gül yağı, Eğirdir Pınar Pazarı, Senirkent yöresel kadın kıyafeti ve üç etek geleneği, Şarkikaraağaç Helvası, Şarkikaraağaç Kızıldağ Helva Bayramı, Minyatür halı dokumacılığı, Kozluca testisi (Ahşap senek) yapımcılığı, Pazar duası geleneği, Asker uğurlama, Aydeş pişirmesi, Değirmenci oyunu, Düğün, Düğün Yemeği, Iscak dağıtma, Kırklama, Köstek kesme, Kurtağzı bağlama, Mendil alma/söz kesme, Dericilik, Doğal boyakök boya, Kıl çorabı örücülüğü, PastırmaEt KurutmaKakaç, Tuz çatlatma, Yufka ekmeği.
Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcıları:
Isparta’da, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sanatçı Tanıtım Kartını almaya hak kazanmış somut olmayan kültürel miras taşıyıcıları ise; Halk Ozanları Hilmi Özdemir, Hüseyin Karatürk, Halk Şairi Dursun Yeşil, Keçe Sanatı Ustası Gencer Kondal, deri işlemeciliği ustaları İbrahim Atalar, Cihat Benzer, Hüseyin Serdar Bilginer, Ahşap Oyma Ustası Havva Çetin Ve Kalem Şairi Gülser Hünük.”

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