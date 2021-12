Isparta 32 Spor: 1 Amed Sportif Faaliyetler: 0

2. Lig Beyaz Grup’ta Ispartaspor, ligdeki 14. Maçında Amed Sportif’le evinde oynadığı maçı 10 kazandı.

Maçın önemli anları:

Dakika 1: Isparta 32 Spor atağında sol çaprazdan kaleye sokulan Taner Gümüş, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ayağından açınca net bir golü kaçırdı.

Dakika 6: (GOL) Isparta 32 Sporlu Taner Gümüş’ün ceza yayı üzerinden sert vuruşu adeta iğne deliğinden geçercesine filelerle buluştu: 10

Dakika 13: Amed Sportif Faaliyetler atağında sol çaprazdan Bünyamin’in orta sırasında arka direkte Mervan Çelik’in kafa vuruşu üst direkten döndü.

Dakika 43: Isparta 32 Sporlu Furkan’ın ortasında arka direkte Taner, boş kaleye meşin yuvarlağı ağlara gönderemedi.

Dakika 56: Isparta 32 Spor atağında Said Can Açıkalın ceza sahası içiresinde düşürüldü, tüm tribün ‘penaltı’ diye ayağa kalktı, maçın hakemi ‘devam’ dedi.

Dakika 67: Isparta 32 Sporlu Burak Aydın, sağ çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda net bir golü kaçırdı.

Dakika 68: Amed Sportif’de sağdan Okan’ın ortasında 6 pasın içerisinde topla bulşan Cerem Talha Dinçer, harika bir refleksle kaleci Alp Arda kornere çeldi.

Dakika 70: Amed Sportif atağında sağ çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kalan Okan, topu yandan auta attı.

Dakika 77: Isparta 32 Sporlu Burak Aydın, sol çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı dışarı gönderdi.

Dakika 86: Isparta 32 Sporlu Burak Aydın yüzde yüzlük net bir gol pozisyondan yararlanamadı. Kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda net bir golü kaçırdı.

Maçın karnesi:

Stat:: Atatürk

Hakemler: Eren Özyemişcioğlu xx, Cankut Gönenç xx, Muratcan Ilgaz xx

Isparta 32 Spor: Alp Arda xx, Şamil Başaran xx, Efşan Geçgin xx, Kadir Turhan xx, Said Can Açıkalın xx (dk. 88 Gökhan Göksu), Ertuğrul Kurtuluş xx, Mustafa Diler xx, Furkan Özdemir x (dk. 60 Burak Aydın x), Arif Birşen xx, Taner Gümüş xx (dk. 74 Gökdeniz Varol x), Mustafa Acar x (dk. 60 Akif Özerli x)

Amed Sportif Faaliyetler: Bekir Sevgi xx, Hüseyin Güngör xx, Ercan Çapar xx, Kerem Çağatay xx, (dk. 84 Deniz Taşkesen), Bünyamin Yürür xx, Kutay Yokuşlu, Okan Deniz xx, Mehmet Alaeddinoğlu xx, Mansur Çalar x (dk. 66 Cerem Talha Dinçer x), Mervan Çelik xx, (dk. 66 Cerem Talha Dinçer x)

Sarı kartlar: Ertuğrul, Taner, Kadir Turhan (Isparta 32 Spor)

Gol: dakika 6, Taner Gümüş

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.