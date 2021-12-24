Su vanası hırsızları yakalandı: 3 gözaltı

Isparta’ya bağlı Keçiborlu ilçesinde su vanası ve boruları çalan 3 şüpheli JASAT tarafından yakalandı.
Olay Isparta’ya bağlı Keçiborlu ilçesi Aşağı Mahalle mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.D’ye ait su vanaları ve borularını çaldığı tespit edilen 3 şüpheli S.S, E.Ö, ve O.A, JASAT ve Keçiborlu İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından ortak yapılan operasyon sonucu Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde çaldıkları malzemeler ile yakalanarak gözaltına alındı. 3 şüphelinin hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.