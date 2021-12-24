Su vanası hırsızları yakalandı: 3 gözaltı

Isparta’ya bağlı Keçiborlu ilçesinde su vanası ve boruları çalan 3 şüpheli JASAT tarafından yakalandı.

Olay Isparta’ya bağlı Keçiborlu ilçesi Aşağı Mahalle mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.D’ye ait su vanaları ve borularını çaldığı tespit edilen 3 şüpheli S.S, E.Ö, ve O.A, JASAT ve Keçiborlu İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından ortak yapılan operasyon sonucu Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde çaldıkları malzemeler ile yakalanarak gözaltına alındı. 3 şüphelinin hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

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