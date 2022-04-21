Atabey Ovası sulama sistemi yenileniyor

Isparta’nın sulu tarım yapılabilen en büyük ovalarından biri olan Atabey Ovası’ndaki 40 yıllık açık sulama kanallarının yer altına alınma çalışmaları devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl başlatılan “Atabey Sulaması Yenileme Projesi” bünyesinde devam eden çalışmaları Vali Ömer Seymenoğlu yerinde inceleme yapıp yetkilileren bilgi aldı. Proje çerçevesinde 13 Bin 834 hektar alandaki açık kanal sistemi yer altına alınmış olacak. Bu sayede modern sulama teknikleri kullanılarak hali hazırda Eğirdir Gölü’nden kullanılan sudan da büyük oranda tasarruf edilecek. Toplam maliyeti 2022 birim fiyatlarıyla 1 Milyar 110 Milyon TL’nin üzerinde olan projede yaklaşık olarak 400 kilometre boru döşenmesi planlanıyor.

Alanda bulunan çiftçilerle de sohbet eden Vali Seymenoğlu projeyle birlikte çiftçilerin girdi maliyetlerinin de azalacağını belirterek çitçilere bereketli bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu.

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