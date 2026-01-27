Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail Başbakanı Netanyahu'nun telefonunun kamerasını bantla kapattığı görüldü | Dış Haberler

        İsrail Başbakanı Netanyahu'nun telefonunun kamerasını bantla kapattığı görüldü

        İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun telefonla konuşurken çekilmiş bir fotoğrafı kısa sürede gündem oldu. Netanyahu'nun cep telefonu kamerasını bantla kapatmış olması kameralara yansıdı. Bu güvenlik önleminin casusluk veya kayıt yapılmasını önlemek için alındığı düşünülüyor. 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2026 - 12:19 Güncelleme: 27.01.2026 - 12:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Netanyahu'nun telefonunun kamerasını bantla kapattığı görüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun bir telefon görüşmesi sırasında çekilen fotoğrafı, sosyal medyada ve uluslararası kamuoyunda hızla tartışma konusu oldu.

        Fotoğrafta Netanyahu'nun cep telefonunun kamera kısmını bantla kapattığı görülüyor.

        Bu görüntü, özellikle güvenlik çevrelerinde ve sosyal medyada çeşitli yorumlara yol açtı. Uzmanlar, bu uygulamanın hassas alanlarda olası casusluk faaliyetleri, yetkisiz görüntü yakalama veya dijital gözetim riskini azaltmaya yönelik bir güvenlik önlemi olabileceğine dikkat çekti.

        Birçok üst düzey siyasetçi ve güvenlik yetkilisinin daha önce benzer yöntemlere başvurduğu bilinmekle birlikte, Netanyahu'nun bu tercihi, devlet yetkililerinin kişisel iletişimin güvenliğine verdikleri önemi yeniden gündeme getirdi.

        Fotoğrafın yayılmasıyla birlikte, dijital güvenlik, akıllı telefonlar aracılığıyla olası sızıntılar ve kişisel veri riskleri hakkındaki tartışmalar da yeniden başladı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kavga sırasında kalp krizi geçirip ölmüştü; üvey oğlu tutuklandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde kavga ettiği üvey babası Nurettin Aslıhan'ın (57) kalp krizinden yaşamını yitirmesinin ardından gözaltına alınan Sercan Karataş, tutuklandı. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aziz İhsan Aktaş davası başladı
        Aziz İhsan Aktaş davası başladı
        Yol verme kavgasında 2 kardeşi de vurdu!
        Yol verme kavgasında 2 kardeşi de vurdu!
        Türkiye elektrikli araçta basamak atladı
        Türkiye elektrikli araçta basamak atladı
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Psikolojik tedavi gördüğünü gizledi, kusurlu sayıldı
        Psikolojik tedavi gördüğünü gizledi, kusurlu sayıldı
        Annesinin cenazesinde kardeşini öldürmüştü! Ağabey değil suç makinesi!
        Annesinin cenazesinde kardeşini öldürmüştü! Ağabey değil suç makinesi!
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Kar ve tipinin içinde... Tam 348 kilo buldular!
        Kar ve tipinin içinde... Tam 348 kilo buldular!
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        "Kimseyle bir husumetim yok" Ekmek teknesine kurşun yağmuru!
        "Kimseyle bir husumetim yok" Ekmek teknesine kurşun yağmuru!
        Çinli şirket Alman spor markası Puma'yı satın alıyor
        Çinli şirket Alman spor markası Puma'yı satın alıyor
        "Bu takımda hiç umut yok!"
        "Bu takımda hiç umut yok!"
        Beyaz eşyada ihracat 2017 seviyesine döndü
        Beyaz eşyada ihracat 2017 seviyesine döndü