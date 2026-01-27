İsrail Başbakanı Netanyahu'nun telefonunun kamerasını bantla kapattığı görüldü

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun bir telefon görüşmesi sırasında çekilen fotoğrafı, sosyal medyada ve uluslararası kamuoyunda hızla tartışma konusu oldu.

Fotoğrafta Netanyahu'nun cep telefonunun kamera kısmını bantla kapattığı görülüyor.

Bu görüntü, özellikle güvenlik çevrelerinde ve sosyal medyada çeşitli yorumlara yol açtı. Uzmanlar, bu uygulamanın hassas alanlarda olası casusluk faaliyetleri, yetkisiz görüntü yakalama veya dijital gözetim riskini azaltmaya yönelik bir güvenlik önlemi olabileceğine dikkat çekti.

Birçok üst düzey siyasetçi ve güvenlik yetkilisinin daha önce benzer yöntemlere başvurduğu bilinmekle birlikte, Netanyahu'nun bu tercihi, devlet yetkililerinin kişisel iletişimin güvenliğine verdikleri önemi yeniden gündeme getirdi.

Fotoğrafın yayılmasıyla birlikte, dijital güvenlik, akıllı telefonlar aracılığıyla olası sızıntılar ve kişisel veri riskleri hakkındaki tartışmalar da yeniden başladı.