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        Haberler Dünya "Netanyahu tam işgale eğilimli" | Dış Haberler

        İsrail basınından Gazze iddiası

        İsrail basını, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'nin tamamının işgal edilmesine eğilimli olduğunu ifade etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2025 - 20:38 Güncelleme: 04.08.2025 - 20:38
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        "Netanyahu tam işgale eğilimli"
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        İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes müzakerelerinde ilerleme sağlanamazken, İsrail basını Gazze'ye ilişkin bir iddiayı gündeme getirdi.

        Kanal 12'nin haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamı işgal etmeye eğilim gösteriyor.

        İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan İsrailli güvenlik yetkilisi ise, Hamas ile aralarındaki farkların kapanmasının zor olduğunu ifade ederken, Gazze'ye yönelik tam kapsamlı bir işgal durumunda İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in istifa edebileceğini bildirdi.

        Yedioth Ahronot'a konuşan kaynaklar ise, durumun Gazze'nin tamamının işgaline doğru gittiğini, Genelkurmay Başkanı'nın plana uymaması durumunda istifa etmesi gerektiğini bildirdi.

        Kanal 14 ise Gazze'yle ilgili nihai kararın verilmediğini, kararın güvenlik kabinesinde alınacağını aktardı.

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