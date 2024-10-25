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        Haberler Dünya İsrail, Beyrut'un güneyine 3 hava saldırısı düzenledi - Dünya haberleri | Dış Haberler

        İsrail, Beyrut'un güneyine 3 hava saldırısı düzenledi

        İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine 3 hava saldırısı gerçekleştirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 00:15 Güncelleme: 25.10.2024 - 00:55
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        Beyrut'un güneyine 3 hava saldırısı
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        Lübnan resmi ajansı (NNA), Beyrut'un güneyindeki Amirkan Mahallesi'nin 1, Hureyk Mahallesi'nin ise 2 İsrail hava saldırısının hedefi olduğunu bildirdi.

        Saldırılar, İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee'nin, X hesabından yaptığı tahliye uyarılarının ardından geldi.

        Sözcü, Beyrut'un güneyinde bulunan 3 bina için yeni tahliye uyarısı yayımladı.

        ⁠⁠İsrail’in Lübnan’da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 593 kişi öldü

        Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

        Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 593 kişi öldü, 12 bin 119 kişi yaralandı.

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        Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

        Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük hasar bildirilmedi.

        İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan’da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

        Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 486 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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        #HABER
        #lübnan
        #Beyrut
        #israil
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