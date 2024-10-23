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        Haberler Dünya İsrail, Beyrut'un güneyine 5 hava saldırısı düzenledi - Dünya haberleri | Dış Haberler

        İsrail, Beyrut'un güneyine 5 hava saldırısı düzenledi

        İsrail, son günlerde saldırılarının şiddetini artırdığı Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik 5 hava saldırısı daha düzenledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 00:48 Güncelleme: 23.10.2024 - 00:48
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        Beyrut'un güneyine 5 hava saldırısı
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        Lübnan resmi ajansı (NNA), saldırılardan birinin Bahman Hastanesi'nin önündeki bir binayı hedef aldığını ve saldırının etkisiyle hastanede büyük hasar meydana geldiğini duyurdu.

        Saldırıların 2'si Hureyk Mahallesi, 3'ü el-Raye Stadyumu ve el-Kaim Kompleksi çevresine yapıldı.

        İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, akşam saatlerinde X hesabından 4 harita paylaşarak tahliye uyarısı yayımlamıştı.

        ⁠⁠İsrail’in Lübnan’da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 546 kişi öldü

        Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten bu yana kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

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        Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 546 kişi öldü, 11 bin 862 kişi yaralandı.

        Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

        Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

        İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan’da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

        Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 486 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #israil
        #Beyrut
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