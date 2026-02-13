Canlı
        İsrail Cumhurbaşkanı'ndan Trump'a tepki | Dış Haberler

        İsrail Cumhurbaşkanı'ndan Trump'a tepki

        ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya af çıkarmadığı için İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un "kendinden utanması gerektiğini" belirtmişti. Herzog, Trump'a, "İsrail, egemen bir hukuk devletidir." ifadeleriyle yanıt verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2026 - 01:43 Güncelleme: 13.02.2026 - 01:43
        İsrail Cumhurbaşkanı'ndan Trump'a tepki
        İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya af çıkarmadığı için "Kendinden utanmalı." diyerek şahsını hedef alan ABD Başkanı Donald Trump'a "İsrail egemen bir hukuk devletidir." yanıtını verdi.

        İsrail devlet televizyonu KAN, Herzog'un ofisinden, Trump'ın Netanyahu'nun affına ilişkin kullandığı ifadelere verilen yanıtı paylaştı.

        Herzog, bunu "defalarca açıkladığını" belirterek Netanyahu'nun talebinin Adalet Bakanlığının belirlenen prosedürüne göre işlediğini ve ancak tavsiyeler kendisine ulaştıktan sonra karar verebileceğini vurguladı.

        Bu süreç tamamlandıktan sonra herhangi bir dış ve iç baskıdan etkilenmeden talebi inceleyeceğini kaydeden Herzog, ABD Başkanı Trump'ın "Af çıkarmadığı için kendinden utanmalı." sözlerine "İsrail, egemen bir hukuk devletidir." ifadeleriyle yanıt verdi.

        Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya af çıkarılması gerektiğine inandığının altını çizmiş ve "Onu affetmeyi reddeden bir Cumhurbaşkanı var. Bence bu adam, devam eden bu davada af çıkarmadığı için kendinden utanmalı. (Netanyahu'ya) Af uygulamaması utanç verici. Onu affetmeli." demişti.

        Netanyahu, affını talep etmişti

        Trump, yolsuzlukla yargılanan Netanyahu'yu affetmesi için Kasım 2025'te Cumhurbaşkanı Herzog'a mektup göndermişti.

        Netanyahu, daha önce af talebinde bulunmayacağını söylemesine rağmen yaklaşık 6 yıldır yargılandığı yolsuzluk davalarından affı için İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a kasım sonunda başvuruda bulunmuştu.

