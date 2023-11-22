Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail'de aşırı sağcılar, Hamas'la varılan esir takası anlaşmasına itiraz etti

        İsrail'de aşırı sağcılar, Hamas'la varılan esir takası anlaşmasına itiraz etti

        İsrailli aşırı sağcı Almagor Terör Mağdurları Derneğinin, Hamas ile yapılan esir takası anlaşmasını Yüksek Mahkeme'ye taşıyarak, itirazda bulundukları bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 18:20 Güncelleme: 22.11.2023 - 18:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail'deki aşırı sağcılar esir takasına itiraz etti
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, söz konusu derneğin, esir takası anlaşmasına karşı Yüksek Mahkeme'ye itiraz dilekçesi sunduğu belirtildi.

        Yüksek Mahkeme'nin anlaşmayı iptal etmesinin ihtimal dahilinde olmadığına işaret edilen haberde, konuya ilişkin daha fazla detaya yer verilmedi.

        İsrail kabinesi dün akşam yaklaşık 6 saat süren toplantıda, Hamas ile esir takası anlaşmasını görüşerek oylamıştı.

        Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in toplantıda esir takası anlaşmasına "hayır" oyu verdiği bildirilmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #israil aşırı sağı
        #esir takası
        #haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Rehine takası olumlu bir gelişme"
        "Rehine takası olumlu bir gelişme"
        Gazze'de yaşananlar soykırım suçu mu?
        Gazze'de yaşananlar soykırım suçu mu?
        Bir varmış bir yokmuş!
        Bir varmış bir yokmuş!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Karadeniz Ereğli ilçesi afet bölgesi ilan edildi
        Karadeniz Ereğli ilçesi afet bölgesi ilan edildi
        Trabzonlu inşaat ustasından sıra dışı tasarım!
        Trabzonlu inşaat ustasından sıra dışı tasarım!
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Bu işte bir sakatlık var
        Bu işte bir sakatlık var
        Gülmeceli canlı biyografi sunumu
        Gülmeceli canlı biyografi sunumu
        Vahşet! Yemek yerken eski eşini öldürdü!
        Vahşet! Yemek yerken eski eşini öldürdü!
        Şampiyon başkentten
        Şampiyon başkentten
        120 milyon Euro kaybettiren aşk
        120 milyon Euro kaybettiren aşk
        Montella'nın başarı hikayesi!
        Montella'nın başarı hikayesi!
        İstanbul'da anne kız öldürülmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        İstanbul'da anne kız öldürülmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        10 milyon Euro'luk tartışma
        10 milyon Euro'luk tartışma
        Şehidin cenazesi evinin karşısına defnedildi
        Şehidin cenazesi evinin karşısına defnedildi
        "Aralık ortaları gibi adaylarımızı açıklarız"
        "Aralık ortaları gibi adaylarımızı açıklarız"
        Akıllı telefon pazarında Çinli büyüme
        Akıllı telefon pazarında Çinli büyüme
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        İklim değişikliği enerjiyi de vurdu
        İklim değişikliği enerjiyi de vurdu