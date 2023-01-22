İsrail'de binlerce kişi sokağa döküldü!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İsrail'de Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesine karşı binlerce kişi sokağa döküldü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yargının yetkilerinin kısıtlandığı yasa teklifi ve politikalarına tepki gösteren binlerce kişi, sokaklara döküldü. Yetkililer, Tel Aviv'de 100 binden fazla kişinin bulunduğunu aktardı.

ABONE OL
AA
  • İsrail'de binlerce kişi sokağa döküldü!

    İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yargının yetkilerinin kısıtlandığı yasa teklifi ve politikalarına tepki gösteren on binlerce kişi, başkent Tel Aviv'de toplandı. 
  • İsrail'de binlerce kişi sokağa döküldü!

    İsrail'de sivil toplum kuruluşları, hukukçular ve yüksek teknoloji sektöründen bazı grupların çağrısıyla on binlerce kişi meydanlara indi.
  • İsrail'de binlerce kişi sokağa döküldü!

    Gösterilere 100 binden fazla kişinin katıldığını açıklayan İsrail polisi, Tel Aviv'deki meydanlara çıkan yollarda yoğun güvenlik önlemi aldı. 
  • İsrail'de binlerce kişi sokağa döküldü!

    İsrail basınındaki haberlere göre, Tel Aviv'de yaklaşık 130 bin kişi, Batı Kudüs'te yaklaşık 4 bin, kuzeydeki Hayfa kentinde de 6 bin kişi Netanyahu hükümetinin politikalarına karşı sokağa çıktı.
  • İsrail'de binlerce kişi sokağa döküldü!

    Tel Aviv kent merkezindeki Azrieli Meydanında toplanan her yaştan binlerce gösterici, İsrail bayrakları taşıdı. Göstericiler, meydana kurulan sahnelerde atılan "Diktatörlüğe hayır" ve "Demokrasi" sloganlarına eşlik etti.
  • İsrail'de binlerce kişi sokağa döküldü!

    Adalet Bakanı Yariv Levin, 5 Ocakta Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandıran, yargının, hakimlerin seçimi üzerindeki etkisini azaltan bir yasa planladıklarını açıklamıştı.
  • İsrail'de binlerce kişi sokağa döküldü!

    Netanyahu başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin, yargının bazı yetkilerini Meclise devretmeye yönelik hamleleri, Yüksek Mahkeme başta olmak üzere hükümet ile İsrail yargı mekanizması arasında gerilime yol açmıştı.
  • İsrail'de binlerce kişi sokağa döküldü!

    Ülkedeki en yüksek yargı merci olarak görev yapan İsrail Yüksek Mahkemesi, Anayasa taslağı olarak kabul edilen "temel yasalara" aykırı olması halinde Meclisin çıkardığı kanunları bozma yetkisine sahip. 
  • İsrail'de binlerce kişi sokağa döküldü!

    Netanyahu hükümeti, açıkladığı yargı düzenlemesinde, Yüksek Mahkemenin, Meclisin çıkardığı kanunları bozma yetkisinin elinden alınacağını belirtmişti.
  • İsrail'de binlerce kişi sokağa döküldü!

*Haberin görselleri Anadolu Ajansı tarafından servis edilmiştir.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.