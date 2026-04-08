        Haberler Dünya İsrail'de muhalefetten Netanyahu'ya tepki: "Hiç bu kadar büyük bir siyasi felaket yaşanmamıştı" | Dış Haberler

        İsrail'de muhalefetten Netanyahu'ya tepki: "Hiç bu kadar büyük bir siyasi felaket yaşanmamıştı"

        İsrail'de muhalefet partileri, ateşkes kararına tepki göstererek Netanyahu'ya yüklendi. Eski İsrail Başbakanı ve ana muhalefet partisi "Gelecek Var" lideri Lapid, "Tarihimiz boyunca hiç bu kadar büyük bir siyasi felaket yaşanmamıştı. Kararlar alınırken İsrail masada bile değildi" dedi. Demokratlar Partisi lideri Golan da "Netanyahu yalan söyledi, tarihi bir zafer ve nesiller boyu sürecek bir güvenlik vaat etmesine rağmen, pratikte İsrail'in tarihindeki en ağır stratejik başarısızlıklardan birine imza attı" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 11:46 Güncelleme:
        İsrail'de muhalefetten Netanyahu'ya tepki

        İsrail'de muhalefet partilerinin liderleri, İran ile geçici ateşkes kararı ilan edilmesinde Tel Aviv'in masada olmamasına tepki göstererek, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun siyasi ve stratejik açıdan başarısız olduğunu vurguladı.

        ABD Başkanı Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla İran'la iki haftalık karşılıklı geçici ateşkesi kabul ettiğini duyurması, İsrail muhalefetinden hükümete sert tepkiler gelmesine yol açtı.

        "HİÇ BU KADAR BÜYÜK BİR SİYASİ FELAKET YAŞANMAMIŞTI"

        Eski İsrail Başbakanı ve ana muhalefet partisi "Gelecek Var" lideri Yair Lapid, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Tarihimiz boyunca hiç bu kadar büyük bir siyasi felaket yaşanmamıştı. Ulusal güvenliğimizin temelini ilgilendiren (geçici ateşkes) kararlar alınırken İsrail masada bile değildi." değerlendirmesinde bulundu.

        Lapid, İran ile geçici ateşkes kararı alınırken İsrail'in masada bile olmamasına tepki göstererek, "Netanyahu siyasi ve stratejik olarak başarısız oldu. Bizzat kendisinin belirlediği hedeflerin tek birini bile gerçekleştiremedi. Netanyahu'nun kibir, ihmalkarlık ve stratejik planlama eksikliği nedeniyle yol açtığı bu siyasi ve stratejik hasarı onarmak yıllarımızı alacak." ifadelerini kullandı.

        "ATEŞKES YENİDEN ORGANİZE OLMA FIRSATI SUNUYOR"

        İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, geçici ateşkes kararına tepki göstererek, şunları kaydetti:

        "İran ile yapılan ateşkes, Ayetullah rejimine bir nefes alma alanı ve yeniden organize olma fırsatı tanıyor. İsrail'in yok edilmesi hedefinden vazgeçilmesini, uranyum zenginleştirilmesinin durdurulmasını, balistik füze üretiminin sonlandırılmasını ve bölgedeki terör örgütlerine verilen desteğin kesilmesini içermeyen her türlü anlaşma, gelecekte çok daha zor şartlar altında, daha ağır bir bedel ödeyerek yeni bir çatışmaya geri dönmek zorunda kalacağımız anlamına gelir.

        "NETANYAHU YALAN SÖYLEDİ"

        Demokratlar Partisi lideri Yair Golan da Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Netanyahu yalan söyledi, tarihi bir zafer ve nesiller boyu sürecek bir güvenlik vaat etmesine rağmen, pratikte İsrail'in tarihindeki en ağır stratejik başarısızlıklardan birine imza attı." açıklamasını yaptı.

        Golan, "Bu süreçte sivil kayıplar verildi, kahraman askerler şehit düştü ve tüm ülke sığınaklara hapsoldu. İsrail ordusu üzerine düşeni üstün bir güçle yerine getirip önemli başarılar elde etse de Netanyahu-Smotrich-Ben Gvir hükümeti, bu kazanımları gerçek bir zafere dönüştürmekte bir kez daha sınıfta kaldı." ifadelerini kullandı.

        Hedeflerin hiçbirine ulaşılmadığını ve İran yönetiminin bu süreçten güçlenerek çıktığını belirten Golan, şunları kaydetti:

        "Bugün İran, hem zenginleştirilmiş uranyumu elinde tutuyor hem de Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolüyle şartları dikte eden taraf konumunda bulunuyor. İsrail ise tıpkı Gazze'de olduğu gibi bir kez daha karar masasının dışında kalarak etkisizleşti. Ortaya çıkan tablo yine aynıdır. Askeri başarıları siyasi bir güvenliğe dönüştürmeyi beceremeyen başarısız, aşırılıkçı ve tehlikeli bir hükümet yüzünden ordu kazanırken İsrail kaybetmektedir. Sonuç olarak yaşanan bu durum tarihi bir zafer değil, İsrail'in güvenliğini gelecek yıllar boyunca tehlikeye atan mutlak bir başarısızlıktır."

        ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla İran'la iki haftalık karşılıklı geçici ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

        Muhalefet, İran ve Lübnan'a saldırıları desteklemişti

        İsrail muhalefeti, geçici ateşkes kararına tepki gösterse de İran ve Lübnan'a saldırıların başlamasına destek vererek dikkatleri çekmişti.

        İsrail'in Lübnan ve İran'a saldırılarını destekleyen Lapid, 6 Nisan'da yaptığı açıklamada, şunları kaydetmişti: "Ordumuz konusunda şüphemiz yok. Muhteşem bir iş yapıyor ve İsrail tarihine görkemli sayfalar yazıyor. Stratejik zafer demek, (İran'da) rejim değişikliği, nükleer tehdidin ortadan kaldırılması, balistik tehdidin bertaraf edilmesi, Hizbullah'ın ezilmesi. Stratejik zafer demek, İran ekonomisinin altyapısının yok edilmesi (Bunu Nisan 2024'ten beri savunuyorum)."

        Golan da 6 Nisan'da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Bizim kahraman kadın ve erkek savaşçılarımız var. Mükemmel kadın ve erkek komutanlarımız var. Savaşmayı ve kazanmayı bilen muazzam bir ordumuz var. Sahip olmadığımız tek şey, zaferleri kalıcı kazanımlara dönüştürmeyi bilen bir hükümettir." diye yazmıştı.

        Liberman ise 28 Şubat'ta ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Tevrat anlatısına göre antik Pers imparatorluğunda yaşayan, Yahudileri öldürmek isteyen vezire atıfla, "Haman’ı nasıl aştıysak Hamaney’i de aşarız." açıklamasında bulunmuştu.

