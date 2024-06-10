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        Haberler Dünya İsrail'de "şüpheli toz" alarmı: Sağlık Bakanı Buso zarfı açınca muayene edildi | Dış Haberler

        İsrail'de "şüpheli toz" alarmı: Sağlık Bakanı Buso zarfı açınca muayene edildi

        İsrail Sağlık Bakanı Uriel Menachem Buso'nun, ofisine gönderilen ve içinde şüpheli toz bulunan zarfı açtığı, hemen ardından sağlık görevlilerince muayene edildiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 22:48 Güncelleme: 10.06.2024 - 22:49
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        İsrail'de "şüpheli zarf" alarmı
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        Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail Parlamento Sözcüsünün Ofisi'nden yapılan açıklamada, Sağlık Bakanı Uriel Menachem Buso'nun ofisine içinde şüpheli toz olan zarf gönderildiği ifade edildi.

        Açıklamada, Buso'nun zarfı açmasının ardından ofisinden tahliye edilerek Knesset'teki bir sağlık görevlisi tarafından muayene edildiği belirtildi.

        Buso'da herhangi bir semptoma rastlanmadığı aktarılan açıklamada, şüpheli zarfın, bu tür vakalar için tasarlanmış muhafazalı bir kutuya konularak incelenmek üzere Biyolojik Enstitü'ye ​​götürüleceği kaydedildi.

        *Haberin görseli İsrail Parlamento Sözcüsü Ofisi tarafından servis edilmiştir.

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