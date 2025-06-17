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        Haberler Dünya İsrail'de telefonlara gönderilen "terör saldırısı" uyarılarının sahte mesajlar olduğu duyuruldu | Dış Haberler

        İsrail'de telefonlara gönderilen "terör saldırısı" uyarılarının sahte mesajlar olduğu duyuruldu

        İsrail'de cep telefonlarına gönderilen sığınaklarda terör saldırıları olabileceği yönündeki mesajların panik yaratmayı amaçlayan sahte mesajlar olduğu duyuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 00:40 Güncelleme: 17.06.2025 - 00:40
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        İsrail: Telefonlara sahte mesajlar geliyor
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        İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail Ulusal Siber Direktörlüğü, vatandaşların telefonlarına terör saldırıları olabileceği uyarısıyla sığınaklardan çıkmaları uyarısında bulunan mesajların sahte olduğunu açıkladı.

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        İsrail İç Cephe Komutanlığının gönderdiği uyarı mesajlarını taklit ettiği belirtilen sahte acil uyarı mesajında, “Sığınaklarda terör saldırısı olasılığı var. İkinci bir duyuruya kadar sığınaklarda kalmaktan kaçının.” ifadelerine yer aldı.

        Öte yandan, İsraillilerin telefonlarına gönderilen gece saat 12’den itibaren benzinliklerde 24 saat boyunca yakıt satışı olmayacağı yönündeki mesajların da panik yaratmayı amaçladığı belirtildi.

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