        Haberler Dünya İsrail'den Lübnan'a saldırı | Dış Haberler

        İsrail'den Lübnan'a saldırı

        Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a gün içinde düzenlediği hava saldırılarında 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 51 kişinin yaralandığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Nisan 2026 - 23:57 Güncelleme:
        İsrail'den Lübnan'a saldırı

        Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in ateşkese rağmen düzenlediği hava saldırılarında 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 3'ü çocuk, 6'sı kadın olmak üzere 51 kişinin de yaralandığı belirtildi.

        İsrail ordusu gün içerisinde Lübnan'ın güneyi ve doğusunda, işgal ettiği alanların dışındaki çok sayıda beldeye hava saldırıları düzenlemişti.

        İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor.

        İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

        İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

        Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

        ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

        Ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırıları sürerken Hizbullah da karşılık vermeye devam ediyor.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

