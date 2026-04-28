        İsrail'den Lübnan'a saldırı | Dış Haberler

        İsrail'den Lübnan'a saldırı

        İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki beldelere gün içinde ateşkese rağmen düzenlediği saldırılarda 11 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Nisan 2026 - 23:51
        İsrail ordusunun 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'daki saldırıları sürüyor.

        Lübnan Sağlık Bakanlığı ve Lübnan resmi ajansı NNA'nın verilerine göre, gün içinde güneyde düzenlenen İsrail saldırılarında Tebnin beldesinde 2, Şakra beldesinde 1, Coya beldesinde 1, Mecdel Zun beldesinde 5 ve Cebşit beldesinde 2 kişi yaşamını yitirdi.

        İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

        İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

        Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

        Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 500'den fazla kişinin öldüğünü bildirmişti.

        ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

        Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

        Bugün Ne Oldu? 28 Nisan 2026'nın haberleri: BAE, OPEC'ten ayrılıyor, TCMB Başkanı Karahan'dan enflasyon açıklaması, FB seçim tarihini açıkladı

        Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor... BAE, OPEC'TEN AYRILIYORBirleşik Arap Emirlikleri, 1 Mayıs itibariyle petrol ihraç eden ülkeler örgütü yani OPEC'ten ayrılacağını duyurdu. Biliyorsunuz, ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaşta İran, Hürmüz Boğazı'nı kapat...
