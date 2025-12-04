İsrail'den Lübnan'a saldırılar

İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyinde saldırı uyarısı yaptığı 4 beldeyi hedef aldı.

İsrail, 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güney bölgelerine saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan basınında yer alan haberlere göre İsrail ordusu, güneydeki Caba, Mahruna, Baraşit ve El-Mecedil ​​​​​​​beldelerine hava saldırıları düzenledi.

Lübnan makamlarından ise saldırılara ve can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail, söz konusu 4 beldedeki bazı binalara saldırı tehdidinde bulunmuştu.

Bugünkü bombardıman, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun 2 Aralık'ta tamamladığı Lübnan ziyaretinin ardından kayıtlara geçen ilk İsrail saldırısı oldu.

İsrail ordusundan saldırılar hakkında yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde sivil halkın yoğun olarak yaşadığı bölgelere saldırı düzenlendiği açıkladı.

Ateşkese rağmen Lübnan’a saldırıların süreceğine işaret eden açıklamada, bölgede Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen silah depolarının hedef alındığı iddia edildi.