        İsrail'den Lübnan'a saldırılar | Dış Haberler

        İsrail'den Lübnan'a saldırılar

        İsrail'in ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki 4 beldeyi hedef aldığı bildirildi. Saldırılar sonucu can kaybı olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 18:54 Güncelleme: 04.12.2025 - 18:55
        İsrail'den Lübnan'a saldırılar
        İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyinde saldırı uyarısı yaptığı 4 beldeyi hedef aldı.

        İsrail, 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güney bölgelerine saldırılarını sürdürüyor.

        Lübnan basınında yer alan haberlere göre İsrail ordusu, güneydeki Caba, Mahruna, Baraşit ve El-Mecedil ​​​​​​​beldelerine hava saldırıları düzenledi.

        Lübnan makamlarından ise saldırılara ve can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

        İsrail, söz konusu 4 beldedeki bazı binalara saldırı tehdidinde bulunmuştu.

        Bugünkü bombardıman, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun 2 Aralık'ta tamamladığı Lübnan ziyaretinin ardından kayıtlara geçen ilk İsrail saldırısı oldu.

        İsrail ordusundan saldırılar hakkında yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde sivil halkın yoğun olarak yaşadığı bölgelere saldırı düzenlendiği açıkladı.

        Ateşkese rağmen Lübnan’a saldırıların süreceğine işaret eden açıklamada, bölgede Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen silah depolarının hedef alındığı iddia edildi.

        Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

        İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

        Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

        İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

        Lübnan Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024 ila 27 Kasım 2025 tarihleri arasındaki bir yılda, ülkeye düzenlediği saldırılarda 335 kişinin hayatını kaybettiğini, 973 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

        #lübnan
        #Saldırı
