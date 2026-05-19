Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail'den Lübnan'a saldırılar | Dış Haberler

        İsrail'den Lübnan'a saldırılar

        İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki bölgelere bugün düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Mayıs 2026 - 20:02 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail'den Lübnan'a saldırılar

        İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

        Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail savaş uçakları, Sur kentine bağlı Deyr Kanun en-Nehr beldesini hedef aldı.

        Saldırıda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 10'dan fazla kişi yaralanırken, enkaz altından 4 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Kayıpları arama ve enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

        İsrail ordusunun ayrıca Sur kentine bağlı Hanavay beldesine hava saldırısı düzenlediği, saldırıda bir evin hedef alınması sonucu 2 kişinin yaralandığı aktarıldı.

        REKLAM

        Nebatiye kentindeki tarihi Saray Mahallesi'nin de hava saldırısıyla hedef alındığı, dükkanlar, eski bir cami ve tarihi konutların bulunduğu bölgede büyük yıkım meydana geldiği bildirildi.

        Öte yandan İsrail topçularının Mercayun bölgesindeki Arid Dıbin çevresini bombaladığı, Bint Cubeyl ilçesine bağlı Tebnin beldesi ile Batı Bekaa'daki Libaya beldesinin de hava saldırılarıyla hedef alındığı kaydedildi.

        İsrail ordusunun gün içinde Lübnan’ın güneyindeki beldelere düzenlediği saldırılarda Kefer Sir'de 4, Haruf'ta 1 ve Furun'da 1 kişi hayatını kaybetmişti.

        İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

        İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

        Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

        ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

        ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında 4. tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

        Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 42 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

        Ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO

        Develi'de "Çocuk Dağcılar Festivali"

        Kayseri'nin Develi ilçesinde "2. Çocuk Dağcılar Festivali" gerçekleştirildi. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dışişleri'nden Yunanistan'a tepki
        Dışişleri'nden Yunanistan'a tepki
        Trump: İran anlaşma yapmak için yalvarıyor
        Trump: İran anlaşma yapmak için yalvarıyor
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Yolda yürürken acıyla irkildi!
        Yolda yürürken acıyla irkildi!
        TFF açıkladı: Ligler tescil edildi
        TFF açıkladı: Ligler tescil edildi
        Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme!
        Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme!
        Mango'nun kurucusu Andiç'in şüpheli ölümü: Oğlu gözaltında
        Mango'nun kurucusu Andiç'in şüpheli ölümü: Oğlu gözaltında
        Şantiyede bir kadına ait yanmış cansız beden bulundu!
        Şantiyede bir kadına ait yanmış cansız beden bulundu!
        İran'dan ABD'nin tehdidine yanıt
        İran'dan ABD'nin tehdidine yanıt
        İddia: Trump Küba'ya askeri harekatı değerlendiriyor
        İddia: Trump Küba'ya askeri harekatı değerlendiriyor
        Şarkıcı Çelik'in manzarası
        Şarkıcı Çelik'in manzarası
        Şimdiden İsrail krizi çıktı
        Şimdiden İsrail krizi çıktı
        Boğaz'da tüple dalış yaptı... Midye uğruna ölüm!
        Boğaz'da tüple dalış yaptı... Midye uğruna ölüm!
        Guardiola gidiyor, Maresca geliyor!
        Guardiola gidiyor, Maresca geliyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
        Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda açıklamalar
        Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda açıklamalar
        "Mücadele kararlılıkla sürecek"
        "Mücadele kararlılıkla sürecek"
        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları
        Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları
        Konuşması kesintiye uğratıldı
        Konuşması kesintiye uğratıldı